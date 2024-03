A transferência total da carteira de clientes da Unimed Rio para a Unimed do Estado do Rio de Janeiro - Federação Estadual das Cooperativas Médicas (Unimed Ferj) pode ser a solução para os clientes gaúchos que estão ficando sem atendimentos desde 28 de fevereiro. Vários deles são da antiga Golden Cross, mas há beneficiários que contrataram diretamente com a operadora do Rio de Janeiro, mas eram atendidos pela estrutura da Unimed do Rio Grande do Sul.