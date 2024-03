Clientes da Unimed Rio no Rio Grande do Sul tiveram seus atendimentos eletivos suspensos — novos e já marcados — desde a última quarta-feira (28). Até então, eles podiam usar a estrutura de 27 cooperativas médicas que compõem o sistema aqui no Estado, inclusive a de Porto Alegre. Serão mantidos aqueles para casos de urgência e emergência, acompanhamento dos pacientes que já estão internados ou no chamado "tratamento sequencial", que inclui diálise e tratamento oncológico.