Preocupados com a proliferação do mosquito transmissor da dengue, moradores do centro de Passo Fundo denunciam situação de abandono em um terreno estadual. O espaço em questão abriga o prédio da 7ª Coordenadoria de Obras Públicas do Estado e fica ao lado do Centro de Esporte e Lazer Parque Fredolino Chimango.