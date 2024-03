Um novo recurso está sendo usado para combater o mosquito da dengue em Santo Ângelo, no noroeste gaúcho: é um trator com capacidade superior para aplicar larvicida biológico. O mecanismo lança o produto a até 60 metros de distância e cobre 60 hectares em apenas uma hora. É muito mais que um agente ambiental, que consegue aplicar larvicida em no máximo dois hectares no mesmo período de tempo.