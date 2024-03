Com três mortes por dengue no ano passado, Passo Fundo registra 68 casos confirmados da doença e 173 em investigação, conforme levantamento da Secretaria Estadual de Saúde (SES) atualizado na sexta-feira (1º). Dos casos confirmados, 44 são autóctones, o que significa que a contaminação aconteceu dentro do município.