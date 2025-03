Jornada Médica Internacional começa na quarta-feira em Erechim; saiba como se inscrever

A programação da 2ª Jornada Médica Internacional começa na quarta-feira (12) em Erechim , no norte do Estado. O evento segue até a sexta (14).

O encontro é realizado pelo Polo de Turismo Judaico de Quatro Irmãos e Região , prefeitura de Erechim, Instituto Cultural Judaico Marc Chagall e Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões (URI) de Erechim.

O congresso ocorre no Centro Cultural 25 de Julho, no centro de Erechim. Estarão presentes palestrantes dos Estados Unidos, Israel, São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul.