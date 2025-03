Quimioterapia para tratar leucemia em casa é aplicada por hospital de Passo Fundo pelo SUS 

Pacientes diagnosticados com Leucemia Linfocítica Aguda ganharam um novo aliado na batalha contra a doença. O Hospital São Vicente de Paulo de Passo Fundo (HSVP) utilizou, pela primeira vez, uma bomba de infusão portátil para tratamento quimioterápico domiciliar através do Sistema Único de Saúde (SUS).

O avanço no tratamento de doenças oncológicas infantojuvenis representa uma nova esperança para crianças e adolescentes com o diagnóstico. Dentre as medicações recentes está o Blinatumomabe, desenvolvido para identificar células de Leucemia Linfocítica Aguda e estimular o próprio sistema imunológico do paciente para destruí-las, como explica o médico coordenador do Centro Oncológico Infantojuvenil do HSVP, Pablo Santiago.