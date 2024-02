A publicação do edital de concessão dos aeroportos de Passo Fundo e de Santo Ângelo, prevista para acontecer nesta quinta-feira (15), foi adiada. A divulgação não tem nova data prevista. De acordo com a Secretaria de Parcerias e Concessões (Separ), o documento está pronto e não haverá revisão do conteúdo. No momento, encontra-se em trâmites internos do governo.