A Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) de Passo Fundo apreendeu na última semana, no estado de São Paulo, quatro veículos de luxo avaliados em mais de R$ 2,5 milhões. Os automóveis foram apreendidos com alvos investigados na quarta fase da operação Fim de Linha, deflagrada em junho do ano passado em 113 municípios de 23 estados brasileiros.