A polícia confirmou a identificação do homem enterrado em nome de Chandler Machado, encontrado com vida um dia depois do enterro em 17 de novembro, em Passo Fundo. Segundo a delegada Daniela Minetto, da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), o corpo pertence a Édison Roberto Costa da Silva, de 38 anos.