A família de Chandler da Silva Machado não esperava que, depois de velar e enterrar o homem de 26 anos, ele apareceria vivo. Machado foi dado como morto na última sexta-feira (17), quando foi confundido com uma vítima de meningite. O estado do corpo e a semelhança entre os dois, incluindo uma cicatriz semelhante na testa, colaboraram para a dificuldade na identificação do corpo.