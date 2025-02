"Agora começa um novo campeonato para o Ypiranga", diz técnico após primeira vitória no Gauchão

Direção, comissão e jogadores posaram para a foto no vestiário. Pablo Nunes / Ypiranga, Divulgação

Depois de três rodadas, o Ypiranga finalmente conquistou a tão almejada vitória no Gauchão. Segundo o treinador Matheus Costa, o resultado positivo contra o Monsoon, neste sábado (1º), passou muito pela escalação inicial.

O comandante resolveu ousar e escalar o meia Jean Pyerre, que não havia iniciado uma partida como titular desde que chegou ao clube em agosto de 2024. O objetivo com a entrada no lugar de Luciano era dar velocidade para o setor intermediário que, nas últimas rodadas, teve atuações abaixo do esperado.

— Estou muito feliz com a estratégia adotada. É mérito total dos atletas. Tínhamos analisado a estrutura defensiva do Monsoon, então, sabíamos que teríamos que desgastar eles e ser agressivos no primeiro tempo. O jogo entre linhas seria fundamental com Felipe Marques, Jean Pyerre, Lucas Ramos, Roger e Galego. Sabíamos que com isso poderíamos causar dúvidas na equipe do Monsoon, então todos compreenderam muito bem e fluiu ao natural. Tivemos muita capacidade e qualidade no primeiro tempo. Soubemos impor pressão, ainda mais sabendo que precisávamos conquistar os três pontos — avaliou o treinador.

A segunda etapa, diferentemente da primeira, não agradou tanto ao treinador. Apesar disso, Costa reforçou a importância do Canarinho ter conquistado a primeira vitória no Estadual.

— No intervalo, tirei o João Paulo pensando na próxima rodada e coloquei o Charles, mas a minha ideia era manter a mesma característica e ideia de jogo. Mas no segundo tempo, infelizmente, as coisas não caminharam conforme nós gostaríamos. Apesar de manter a mesma estratégia, nós cedemos um pouco de espaço, tivemos uns erros bobos, acho que um lance isolado. Acabamos não fazendo os 3 a 0 em uma chance clara e, na sequência, fizemos um pênalti e sofremos um gol. Aí o adversário foi para o tudo ou nada, e nós tentando concretizar a vitória. Mas, de maneira geral, hoje (sábado) é um momento de muita felicidade porque nós concretizamos essa vitória e agora começa um novo campeonato para o Ypiranga — disse.