Há oito temporadas no Ypiranga, o goleiro Allan ganhou, pela primeira vez ao longo desses anos, a oportunidade de ter uma sequência de jogos como titular. O jogador, inclusive, trouxe segurança ao sistema defensivo do time gaúcho. Isso porque nos três duelos que fez pelo quadrangular do acesso da Série C, sofreu apenas dois gols, ambos no empate contra o Londrina, na rodada passada.