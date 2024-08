Subindo Notícia

Ypiranga vence o Náutico de virada fora de casa e se consolida na zona de classificação

Em partida atrasada pela 3ª rodada da Série C, o Canarinho segurou a vitória com um jogador a menos e assume a sexta colocação, ainda com um jogo a menos do que a maioria dos adversários

31/07/2024 - 21h16min