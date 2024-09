A situação de dois jogadores do Ypiranga exige cuidados especiais após o empate em 2 a 2 contra o Londrina, no Paraná, pela 3ª rodada da Série C. O zagueiro Heitor sofreu um corte na orelha e será reavaliado, mas a situação que exige mais atenção é do goleiro Allan, que ficará no Paraná e não retornará para Erechim com a delegação.