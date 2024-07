Série C Notícia

Técnico do Ypiranga lamenta erros individuais no empate com o Botafogo-PB

Canarinho saiu na frente, viu o time paraibano virar o jogo e, no fim, buscou a igualdade em 2 a 2. Com o resultado, o time gaúcho termina a rodada na última posição do G-8, com 21 pontos

28/07/2024 - 21h59min