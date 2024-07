Em um jogo emocionante, o Ypiranga manteve a invencibilidade jogando no Estádio Colosso da Lagoa. Neste domingo (28), o Canarinho saiu na frente, viu o Botafogo-PB virar placar e buscou a igualdade em 2 a 2 nos instantes finais. Com o resultado, os gaúchos terminam a rodada na última posição do G-8, com 21 pontos.