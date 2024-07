Penúltima rodada Notícia

Passo Fundo Futsal vence em casa e se mantém firme na liderança do Brasileirão

Equipe do norte do Rio Grande do Sul bateu o Sapezal-MT por 5 a 2 e chegará na última rodada na ponta de cima do Grupo A com folga

04/07/2024 - 22h13min