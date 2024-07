A Yeesco Futsal voltou a vencer em casa pelo Campeonato Brasileiro. Na noite desta terça-feira (2), o time recebeu o Sorriso pela penúltima rodada da primeira fase do torneio nacional. Com uma grande atuação de Erik, a equipe gaúcha venceu por 4 a 1 e se mantém com 100% de aproveitamento jogando em Tapera.