Futsal Notícia

Fora de casa, ACBF empata com o Corinthians e iguala pontuação do líder na LNF

Equipe de Carlos Barbosa esteve duas vezes atrás do placar, chegou a virar o jogo, mas acabou sofrendo o terceiro gol no final. Com 30 pontos em 13 partidas, time do técnico André Bié colou no Jaraguá-SC

01/07/2024 - 21h52min