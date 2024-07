A virada do Magnus Futsal sobre a Assoeva na 13ª rodada da Liga Nacional de Futsal, em Venâncio Aires, viralizou nas redes sociais. Compartilhado por diversas páginas ligadas ao esporte, o gol de Lino, ala da seleção brasileira, foi uma jogada ensaiada segundos antes pelo treinador Ricardinho durante tempo técnico. A partida ocorreu na terça-feira (3) no ginásio poliesportivo do Parque do Chimarrão.