A Assoeva perdeu para o Magnus Futsal por 5 a 3 na noite desta terça-feira (2), no ginásio do Parque do Chimarrão, em Venâncio Aires, pela 13ª rodada da Liga Nacional. Foi a 10ª derrota da equipe gaúcha na competição. Com o resultado, a Assoeva permanece na penúltima posição da tabela, com quatro pontos, a 11 do primeiro time dentro da zona de classificação para as oitavas de final, que é o Esporte Futuro, 16º colocado.