No domingo (7), o Gaúcho enfrentará o Veranópolis, fora de casa, pela penúltima rodada da primeira fase da Divisão de Acesso. Apesar de ter perdido as duas últimas partidas, o Alviverde chega à reta final com chances de classificação. Para seguir sonhando com a vaga, precisa ganhar seus jogos e torcer por resultados paralelos.