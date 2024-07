Divisão de Acesso: a situação dos times do norte do RS na reta final da fase classificatória

Com apenas três rodadas pela frente, a primeira fase da Divisão de Acesso está perto do fim e os clubes estão de olho na tabela. E, entre as três equipes da região norte do Rio Grande do Sul que disputam o torneio, apenas uma pode entrar em campo tranquila nos próximos dias, sabendo que já está na zona de classificação para a próxima etapa: o Passo Fundo. Para Gaúcho e União-FW, enquanto isso, o momento é de recuperação, para não ficar de fora das eliminatórias.