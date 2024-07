A vitória do Passo Fundo no clássico contra o Gaúcho, pela 11ª rodada da Divisão de Acesso, neste domingo (30), praticamente encaminha a classificação do clube para as quartas de final. Após o jogo, o técnico do Tricolor, Leandro Machado, comemorou e desabafou, lembrando que sua equipe era desacreditada por muitos antes da competição começar.