Clássico Ga-Pas: quem venceu mais? Confira os números do confronto

Passo Fundo não bate o Gaúcho em casa há mais de 10 anos. No domingo (30), as equipes se enfrentam no Estádio Vermelhão da Serra, pela Divisão de Acesso

26/06/2024 - 19h45min