Dupla Ga-Pas chega ao clássico deste domingo embalada por vitórias

Gaúcho e Passo Fundo venceram suas partidas na 10ª rodada da Divisão de Acesso e subiram na tabela do torneio estadual. O confronto entre as equipes, no próximo final de semana, ocorrerá no Estádio Vermelhão da Serra

24/06/2024 - 17h47min