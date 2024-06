A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) remarcou um dos três jogos atrasados do Ypiranga na Série C do Campeonato Brasileiro. A partida contra a Aparecidense, válida pela sexta rodada da competição e que aconteceria em 25 de maio, será no dia 24 de julho, às 19h, no Estádio Annibal Batista de Toledo, em Goiás.