O Ypiranga mudou o foco do Gauchão e, agora, somente a classificação na Copa do Brasil interessa ao clube. Neste domingo (18), o Canarinho embarca para Teresina-PI, quando, na quarta-feira (21), enfrenta o River, às 16h. Inclusive, o retrospecto do time auriverde jogando no Piauí não é positivo. De 2015 para cá, jogou três vezes em terras piauienses e não venceu nenhuma.