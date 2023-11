A Uruguaianense está na semifinal do Gauchão de Futsal 2023. A classificação foi confirmada já no início da madrugada desta quarta-feira (15), na Fronteira, contra o Carazinho. Depois de vencer no tempo normal por 5 a 2 e empatar em 0 a 0 na prorrogação, a vaga foi confirmada nos pênaltis por 4 a 1. A partida, do início do tempo normal até as penalidades, teve mais de três horas de duração.