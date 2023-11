O treinador Rodrigo Lunardi alcançou um feito histórico no comando do Sercca, equipe que representa o pequeno município de Casca, do norte gaúcho. Na última sexta-feira (10), o time de Luneta, apelido do técnico desde a infância, eliminou a Assoeva e se classificou para as semifinais do Gauchão de Futsal pela primeira vez desde a fundação, em 7 de novembro de 1980.