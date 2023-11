Horizontina fez valer o mando de quadra na final da Copa dos Pampas 2023. Na tarde deste sábado (12), a equipe venceu a AGE por 3 a 1, no Ginásio Édio Stoll. Agora, a Horizontina pode jogar pelo empate na casa do adversário no confronto de volta, na próxima sexta-feira (17), em Guaporé.