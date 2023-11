Virou rotina: título da Celemaster no futsal feminino do Rio Grande do Sul. Neste sábado (11), em Uruguaiana, as meninas da fronteira derrotaram a Malgi, de Pelotas, por 6 a 3, e conquistaram o Gauchão pela quinta vez seguida. A conquista, diante de um ginásio Schmittão lotado, foi obtida com uma campanha invicta ao longo do campeonato estadual da Liga Gaúcha de Futsal (LGF).