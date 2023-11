Sercca é o terceiro time classificado para as semifinais do Gauchão de Futsal 2023. Na noite desta sexta-feira (10), jogando no Ginásio Maurílio Rodrigues de Silva, em Casca, o time da casa ganhou da Assoeva, por 4 a 1, e conquistou a vaga para a próxima fase, ao lado de ACBF e Passo Fundo. É a primeira vez do Sercca nas semifinais do Gauchão de Futsal em 43 anos de história. Esse dado abrange desde quando o clube jogava a Série Ouro, organizada pela FGFS.