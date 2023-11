Pela primeira vez entre os quatro melhores do Rio Grande do Sul, o Sercca se prepara para o maior desafio em seus 43 anos de história. O time jogará as semifinais do Gauchão contra a ACBF. Apesar de apontar o favoritismo para a equipe da Serra Gaúcha, a equipe de Casca espera surpreender para chegar à uma decisão inédita.