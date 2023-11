O ataque imparável do melhor visitante da competição. Com os dez gols anotados na vitória diante do Cascavel nesta segunda-feira (27), o Atlântico chegou a marca de incríveis 136 gols na competição. Outro fator determinante para o resultado é o time não se intimidar com a torcida adversária: 11º triunfo conquistado fora de casa, dos 14 jogos disputados.