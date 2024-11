Não é só a Série A do Gauchão de Futsal que está afunilando. A Série B está no seu momento mais decisivo, com a disputa das semifinais. Entre os quatro melhores, está o Tapejara Futsal, que enfrentará a ACE Filtradores, de Bom Princípio. O primeiro jogo será em casa, neste sábado (9), às 20h. Os dois finalistas garantem o acesso para a elite do futsal gaúcho de 2025.