Passo Fundo Futsal (PFF) e Atlântico irão abrir os confrontos das quartas de final do Gauchão. As equipes se enfrentam nesta sexta-feira (8), às 20h, no Caldeirão do Galo, em Erechim. Apesar de reconhecer o favoritismo do adversário, o PFF pretende deixar isso de lado quando a bola começar a rolar.