Um dos favoritos ao título do Gauchão de Futsal 2024 ficará pelo caminho nas quartas de final. Atlântico, campeão da Copa do Brasil neste ano, e Passo Fundo Futsal (PFF), líder da fase classificatória do estadual, duelam na próxima sexta-feira (8), no jogo de ida. O primeiro embate ocorre em Erechim, às 20h.