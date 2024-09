Na frente da sua torcida, o Passo Fundo Futsal (PFF) foi eliminado do Brasileirão. No jogo de volta das quartas de final, o time precisava da vitória. Com apoio de 2,5 mil torcedores, o PFF venceu no tempo normal por 3 a 1 e forçou a prorrogação. No entanto, no fim do tempo extra, ficou com um jogador a menos e perdeu por 1 a 0.