Há nove anos, o Atlântico conquistava o título de campeão mundial de futsal. No dia 5 de setembro de 2015, o Galo venceu o Kairat, do Cazaquistão, por 4 a 3, e ficou com o troféu da Copa Intercontinental. A vitória veio apenas na prorrogação, quando faltavam 18 segundos para o fim do jogo.