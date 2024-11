Paixão pelas quadras Notícia

Mais de 5 mil pessoas assistiram aos jogos das oitavas do Gauchão de Futsal nos ginásios; veja as maiores torcidas

Levantamento feito por Zero Hora junto aos clubes mostra as quantidades de torcedores que acompanharam aos jogos do mata-mata

05/11/2024 - 07h00min Atualizada em 05/11/2024 - 07h00min Compartilhar Compartilhar