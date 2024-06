Em 2024, o Dia do Desafio — iniciativa anual do Serviço Social do Comércio (Sesc) para incentivar o exercício físico — tem como foco a promoção da solidariedade. Em Passo Fundo, as atividades começaram logo à 0h01 desta quarta-feira (29), com uma corrida de 5 quilômetros no Campus 1 da Universidade de Passo Fundo (UPF).