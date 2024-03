Começou no final da tarde deste domingo (17) a Semana da Música, em Passo Fundo, com a abertura da 2ª edição do Festival de Música e a 4ª Música no Múcio. A solenidade aconteceu no final da tarde deste domingo (17), no Teatro Municipal Múcio de Castro, que contará com uma programação especial até o próximo sábado, dia 23 de março.