Do Rio Grande do Sul, de Passo Fundo e tratando "todo mundo com muito respeito". Assim, ao pé da letra, Vitor Mateus Teixeira, o Teixeirinha, se tornou o artista mais popular do Estado: sempre honrando suas origens e exaltando a figura do gaúcho do interior. A frase acima, que se tornou uma identidade de Passo Fundo, no norte do RS, foi trilha de um dos filmes do cantor, que rompeu barreiras no último século ao levar milhares de gaúchos ao cinema.