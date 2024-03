Passo Fundo foi uma das 178 cidade em todo o Brasil a sediar o 10º Startup Day, evento nacional desenvolvido pelo Sebrae e que reuniu mais de 25 mil pessoas no pais durante este sábado (16) para fortalecer o ecossistema de inovação. No norte do RS, a iniciativa lotou o auditório do Hub Aliança Empresarial durante a manhã.