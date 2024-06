Atenção ao que a ciência tem a dizer

Vêm da ciência, já há algumas décadas, os alertas cada vez mais reiterados e contundentes sobre o aquecimento global e suas consequências para a vida na Terra. Populações de várias partes do planeta, como os habitantes do Rio Grande do Sul, têm provas suficientes de que as advertências não eram alarmismo exagerado. A sequência de secas, temporais violentos e enchentes nos últimos anos no Estado está aí para mostrar que algumas ameaças imaginadas para um futuro distante estão materializadas no presente. Nada mais indicado, portanto, do que começar a prestar mais atenção no que os cientistas têm a dizer.