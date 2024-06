As prisões de suspeitos de ligação com o mega-assalto realizado na quarta-feira da semana passada, no aeroporto Hugo Cantergiani, em Caxias do Sul, indicam um bom progresso nas investigações, comandadas pela Polícia Federal (PF). Até o início da noite de ontem, eram cinco homens detidos. Firma-se ainda a convicção de que o Primeiro Comando da Capital (PCC), a maior facção do país, tomou parte no planejamento da ação.