Um projeto de Estado, e não de governo

A enchente de maio de 2024 tem lugar garantido no rol de acontecimentos marcantes da História do Rio Grande do Sul. Cabe aos gaúchos não deixar ser um episódio lembrado apenas pela destruição e pelo drama humanitário. É preciso somar esforços para as próximas gerações rememorarem os dias atuais como o ponto de virada que tornou o Estado, nas dimensões econômica, social e de infraestrutura, um exemplo de adaptação às mudanças climáticas e de resistência aos eventos extremos.