Desgaste físico e logística podem provocar mudanças na escalação do Grêmio contra o Vitória

Mano realizou apenas um treino para preparar o time. Lucas Uebel / Grêmio, Divulgação

O Grêmio pode ter mudanças na escalação que vai enfrentar o Vitória, neste domingo (27), às 18h30min. O desgaste físico e a logística são considerados fatores importantes para a definição do time que iniciará o jogo no Barradão.

A reportagem de Zero Hora apurou que não foi informado aos atletas durante a preparação em Porto Alegre qual será o time que iniciará a partida.

A comissão técnica deve definir a formação da equipe titular no início da tarde, horas antes da partida.

O diagnóstico do clube é de que, assim como as demais equipes do futebol brasileiro, o calendário tem exigido muito dos atletas.

Pouco tempo de descanso

Soma-se a isso o Vitória ter atuado um dia antes do Grêmio, na derrota em casa para o Cerro Largo, na quarta-feira (23), pela Sul-Americana.

Além de entrar em campo um dia depois, o Grêmio precisou viajar mais do que o previsto. A volta de Mendoza, na madrugada de sexta-feira (25), não ocorreu normalmente.

Em função da neblina, o avião com a delegação tricolor não conseguiu pousar às 4h no Aeroporto Salgado Filho e teve de retornar a Buenos Aires. Os atletas só chegaram a Porto Alegre às 10h, seis horas depois do previsto.

Devido ao contratempo, a comissão técnica liberou o grupo do treino da tarde de sexta-seira (25). O técnico Mano Menezes teve apenas uma atividade para preparar a equipe, no sábado (26).

Reforço para a defesa

Wagner Leonardo, recuperado de lesão muscular, e Marlon, que não pode atuar pela Sul-Americana, são voltas importantes e devem ser titulares.

As mudanças ainda serão definidas, mas o provável time tem Tiago Volpi; João Pedro, Jemerson, Wagner Leonardo, Marlon; Dodi, Villasanti, Edenilson, Monsalve (Cristaldo), Cristian Olivera; Braithwaite.